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На Украине приготовились к скорой атаке со стороны ДНР и ЛНР 

Майк Габриелян 52 минуты назад
На Украине приготовились к скорой атаке со стороны ДНР и ЛНР
Фото: РИА Новости
Город Киев подвергнется атакам со стороны ДНР и ЛНР в случае обострения конфликта в Донбассе. Более того, украинские вооруженные формирования будут обстреляны не только вблизи Донбасса, но и по всей "незалежной". Об этом заявил бывший украинский замминистра Юрий Грымчак, передает «Российский Диалог».
Грымчак считает, что эскалации конфликта следует ждать после весеннего потепления. По его мнению, в случае атаки со стороны ДНР и ЛНР целью могут стать не только украинские вооруженные формирования на границе Донбасса, но и по всей Украине. В частности, Грымчак признался, что боится нанесения «ударов по Киеву». Он считает, что с «поддержкой России» армии ДНР и ЛНР представляют огромную опасность.
Между тем наблюдатели говорят, что Киев скапливает на границах донбасских республик большое количество бронетехники. Танки, БТР, ЗРК «Стрела», достававшиеся Украине от советских времен, спешно перебрасывают на железнодорожных платформах к Донбассу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме призвали присоединить к к России ДНР и ЛНР.
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Комментарии
Армия , Юрий Грымчак , Госдума
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