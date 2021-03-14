Украина обвинила ДНР и ЛНР в гранатометных обстрелах

Командование Операции Объединенных сил (ООС) обвинило самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в неоднократном нарушении режима прекращения огня. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщает «Укринформ»

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска (Украина обвиняет Россию в причастности к конфликту, российская сторона отвергает эти обвинения — прим. «Ленты.ру») обстреливали позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17», — говорится в сообщении.

По информации командования ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», рядом с населенным пунктом Северное, ополченцы якобы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

На обстрелы военнослужащие Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь. Вместе с тем в штабе ООС подчеркнули, что неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

Ранее стало известно о столкновениях между военнослужащими ВСУ и Народной милиции ЛНР в поселке Михайловка (Золотое-5). Режим прекращения огня был неоднократно нарушен неподалеку от села Катериновка. Обстрелу подвергаются окраины Донецка.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал , что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к военнослужащим «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет».

«Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук.

Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.