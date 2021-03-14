Украина обвинила ДНР и ЛНР в гранатометных обстрелах

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска (Украина обвиняет Россию в причастности к конфликту, российская сторона отвергает эти обвинения — прим. «Ленты.ру») обстреливали позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17», — говорится в сообщении.
«Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук.