Британцы признали преимущество танков РФ над английскими

Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-центра: «Совокупно НАТО (а Великобритания — член НАТО) превосходит Россию по обычным вооружениям в разы. По ядерному оружию у нас паритет. Поэтому обычно такие доклады делают, чтобы выбить дополнительные бюджеты из правительства, может быть, еще какие-то преследуют цели, напугать, например, власти, население — одним словом, создать определенную атмосферу и, не знаю с какими целями, сформировать общественное мнение. В реальности ситуация может быть абсолютно противоположной. Только война может показать, насколько эффективны те или вооруженные силы, особенно учитывая то, что Россия изо всех сил славит свое оружие, изо всех сил понижает эффективность западного оружия. На это легко купиться. А тем, кто не особенно погружен в эту тему, это может показаться правдой, хотя не совсем так. Сравнивать, скажем, системы ПВО и ударные системы или системы против противовоздушной обороны бесполезно до тех пор, пока не состоится настоящий бой. Как все будет в реальности, никогда не известно».