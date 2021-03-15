Британцы признали преимущество танков РФ над английскими

Комитет по обороне палаты общин парламента Великобритании
опубликовал доклад
о состоянии бронетанковых подразделений страны. В нем, в частности, описываются шансы на победу в случае танковых сражений с Россией
. И, как следует из документа, шансы эти крайне невелики. «Безнадежно недоукомплектованы» и «устаревающая техника с низкой механической надежностью» — так описывают члены комитета танковые силы своей страны.
Сейчас в британском парке 227 танков. В 1990-м их было 1200, и те, что остались, остро нуждаются в модернизации, отмечается в докладе. Его авторы сомневаются, что британский «Челленджер 2» сможет противостоять не только «Армате», но и другим боевым машинам. Он уступает и аналогичной технике стран — союзников по НАТО
. Одним из основных потенциальных противников в докладе называется Россия. И в случае «артиллерийской дуэли» между странами, как сказано, она закончится «не обязательно в пользу британской армии».
Комитет заключил, что на модернизацию военной техники уйдет минимум четыре года прежде чем у британцев будет хотя бы одно танковое подразделение, готовое к ведению боя в современных условиях. Поэтому существенных изменений до 2025 года ожидать не приходится.
Впрочем, согласно приведенному в документе анализу бригадного генерала Бена Барри, и новая техника, и специальная дивизия, которую также планируют создать к 2025 году, и через четыре года «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной».
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-центра: «Совокупно НАТО (а Великобритания — член НАТО) превосходит Россию по обычным вооружениям в разы. По ядерному оружию у нас паритет. Поэтому обычно такие доклады делают, чтобы выбить дополнительные бюджеты из правительства, может быть, еще какие-то преследуют цели, напугать, например, власти, население — одним словом, создать определенную атмосферу и, не знаю с какими целями, сформировать общественное мнение. В реальности ситуация может быть абсолютно противоположной. Только война может показать, насколько эффективны те или вооруженные силы, особенно учитывая то, что Россия изо всех сил славит свое оружие, изо всех сил понижает эффективность западного оружия. На это легко купиться. А тем, кто не особенно погружен в эту тему, это может показаться правдой, хотя не совсем так. Сравнивать, скажем, системы ПВО и ударные системы или системы против противовоздушной обороны бесполезно до тех пор, пока не состоится настоящий бой. Как все будет в реальности, никогда не известно».
Летом прошлого года британские СМИ сообщали, что вооруженные силы страны могут вовсе отказаться от танков, чтобы сосредоточиться на современном вооружении. Однако, по данным The Telegraph, британские власти все-таки не планируют отказываться от танков и в ближайшие десять лет намерены потратить на их модернизацию 200 млрд фунтов стерлингов.