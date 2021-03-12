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Россия ответила пусками «Калибра» на учения НАТО 

Артём Кульша 12 минут назад
Россия ответила пусками «Калибра» на учения НАТО
Фото: РИА Новости
Россия ответила пусками «Калибра» на учения НАТО
Малые ракетные корабли Балтийского флота России «Советск» и «Одинцово» провели учения. Об этом сообщает «Звезда».
В ходе маневров суда электронным способом выполнили пуски крылатыми ракетами «Калибр» по отряду кораблей и береговым целям условного противника, находившимся на значительном удалении. Цели были уничтожены.
Также в ходе учений «Советск» и «Одинцово» задействовали ствольную артиллерию в борьбе с авиацией, отработали установку радиоэлектронных помех, навыки борьбы за живучесть, противодиверсионной обороны и взаимодействие между собой.
Учения кораблей Балтийского флота прошли на фоне старта военно-морских учений стран Прибалтики и Военно-морских сил Великобритании в Балтийском море. В них, как сообщал «Рамблер», участвуют два британских фрегата и корабль снабжения, патрульный корабль ВМС Латвии, минный тральщик и корабль поддержки ВМС Литвы, военный корабль ВМС Эстонии и шведский вертолет.
В ходе учений планируются боевые стрельбы, высадка десанта на побережье, отработка противовоздушной, противокорабельной и противолодочной защиты морских коммуникаций и сопровождение и защита транспортных судов.
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Армия , НАТО
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