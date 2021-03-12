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Военные эксперты допустили удар НАТО по Донбассу

Артём Кульша
1 час назад
Военные НАТО могут присоединиться к масштабному вооруженному конфликту в Донбассе в случае его возникновения. Об этом сообщает Avia.pro.
Военные эксперты допустили удар НАТО по Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее ряд средств массовой информации сообщили, что масштабный вооруженный конфликт может начаться в Донбассе 15 марта. Сегодня Avia.pro назвало вероятным свидетельством того, что так и будет, прибытие в Донбасс командующего сухопутными войсками НАТО Роджера Клутье. Также издание назвало это возможным свидетельством того, что Североатлантический альянс окажет Украине военную поддержку.
«В частности, речь идет о возможном задействовании дронов и средств боевой авиации — из-за отсутствия на вооружении ДНР и ЛНР средств ПВО большой дальности отражать такие атаки будет очень проблематично», — сообщает Avia.pro.
3 марта, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины подразделениям милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.
На следующий день глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обвинил военнослужащих самопровозглашенных республик Донбасса в нарушении мирных договоренностей и пригрозил, что если они продолжат делать это, ВСУ будут отвечать адекватно — зеркально.
Армия,В мире,Леонид Кравчук,НАТО,
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