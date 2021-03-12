Военные эксперты допустили удар НАТО по Донбассу

Ранее ряд средств массовой информации сообщили, что масштабный вооруженный конфликт может начаться в Донбассе 15 марта. Сегодня Avia.pro назвало вероятным свидетельством того, что так и будет, прибытие в Донбасс командующего сухопутными войсками НАТО Роджера Клутье. Также издание назвало это возможным свидетельством того, что Североатлантический альянс окажет Украине военную поддержку.
3 марта, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины подразделениям милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.