Военные эксперты допустили удар НАТО по Донбассу

Ранее ряд средств массовой информации сообщили, что масштабный вооруженный конфликт может начаться в Донбассе 15 марта. Сегодня Avia.pro назвало вероятным свидетельством того, что так и будет, прибытие в Донбасс командующего сухопутными войсками НАТО Роджера Клутье. Также издание назвало это возможным свидетельством того, что Североатлантический альянс окажет Украине военную поддержку.