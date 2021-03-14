В Британии предрекли проигрыш россиянам в случае войны

В комитете считают, что модернизировать технику можно года за четыре, и только тогда Британия получит хотя бы одно танковое подразделение, способное вести бой в современных условиях. При этом Москва не только обновила свои войска, но и обзавелась современными техническими средствами, говорится в докладе.