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Британским танкистам предрекли проигрыш россиянам при военном конфликте

News.ruиещё 3
34 минуты назад
Дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооружённого конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу подданных королевы.
В Британии предрекли проигрыш россиянам в случае войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Такой вывод содержится в докладе, составленном комитетом по вопросам обороны палаты общин британского парламента, сообщает ТАСС.
Если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, безусловно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику, — отметили аналитики.
Они уточнили, что у боевых машин Британии, принятых на вооружение лет 30 назад, низкая механическая надежность и слабая огневая мощь. В Лондоне добавили, что британский парк бронетехники не даёт возможности Соединённому Королевству обеспечить «эффективный вклад» в сдерживание России сухопутными силами НАТО.
В комитете считают, что модернизировать технику можно года за четыре, и только тогда Британия получит хотя бы одно танковое подразделение, способное вести бой в современных условиях. При этом Москва не только обновила свои войска, но и обзавелась современными техническими средствами, говорится в докладе.
Власти Британии пока только собираются модернизировать основной танк сухопутных сил Challenger 2, эксплуатирующийся с 1998 года. Их у британских военных 227 экземпляров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский истребитель четвёртого поколения Су-27 с момента своего создания является «худшим кошмаром» для НАТО, утверждается в материале американского журнала The National Interest. В статье отмечается, что эти истребители стали ключевым компонентом противовоздушной обороны России. Боевые машины использовались для патрулирования в Балтийском, Баренцевом и Чёрном морях.
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