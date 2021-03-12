Крым окажется под прицелом американских ракет ATACMS

Двести с лишним лет назад небольшой румынский городок Фокшаны близ границ этой страны с Молдавией уже значился в числе самых серьезных озабоченностей русской столицы. Поэтому в 1789 году знаменитый полководец Александр Суворов привел под фокшанские стены свои полки. Их победа над турками в этих местах стала заметным звеном в блестящей боевой биографии нашего признанного отечественного военного гения.

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Сегодня с Фокшанами снова связана нарастающая угроза для России . Потому что здесь дислоцирован 81-й тактический оперативный ракетный батальон румынской армии. На днях он приступил к практическому освоению первых 18 единиц оперативно-тактических ракетных комплексов HIMARS, в начале марта переданных батальоном американцами.

Всего под Фокшанами скоро будут развернуты 54 пусковые установки этих очень универсальных РСЗО (способных бить не только по наземным, но и по воздушным целям, а также осуществлять дистанционное минирование местности), поскольку продажа именно такого количества оружия Бухаресту на сумму 1,25 миллиарда долларов американцами давно обещана. Всего в заказе числятся 162 ракеты типа GMLRS (дальность стрельбы до 70 километров) с двумя типами боевых частей, 54 ракеты типа ATACMS, 24 комплекса управления огнём, 30 бронированных внедорожников HMMWV. А еще - заряжающие машины, прицепы для перевозки ракет, машины технической помощи и другое вспомогательное оборудование.

Не только в России, но и за рубежом появление первой партии M142 HIMARS на побережье Черного моря привлекло немалое внимание экспертов и прессы. Так, заранее анонсируя перевооружение 81-го батальона РСЗО румынской армии, штатовский журнал Forbes назвал его «ракетным сюрпризом» для Владимира Путина . Почему, если речь идет о достаточно ничтожном в масштабе назревающей, но все же пока, к счастью, гипотетической войны в Европе, подразделении?

Все дело в одном из вариантов боеприпасов, которыми можно стрелять с пусковых установок M142 HIMARS. А именно – в баллистических оперативно-тактических ракетах малой дальности типа ATACMS (Army TACtical Missile System). Существует большое количество модификаций этих ракет, некоторые из которых могут оснащаться кассетной головной частью с 950 боевыми элементами и дальностью полёта до 300 километров.

И у нас, и в НАТО давно подсчитали, что если новые комплексы применять даже исключительно с побережья Румынии , то теоретически на пределе дальности они оперативно-тактическими ракетами ATACMS Block IA или ATACMS Block IA Unitary способны поражать и российские объекты в соседнем Крыму . В частности – в Севастополе , до которого от ближайшего румынского городка Сфынту-Георге, по подсчетам российского военного эксперта генерал-майора в отставке Юрия Владимирова , по прямой всего 228 километров.

Правда, такой удар при всех обстоятельствах будет трудно назвать массированным. Ведь с каждой пусковой установки M142 HIMARS в залпе может стартовать всего по одной ракете. Таким образом, суммарно на Крым может быть направлено максимум до 54 ракет. Такую угрозу вполне по силам отразить силами корабельных зенитных средств и истребительной авиации Черноморского флота, а также дислоцированных на подступах к главной базе дивизионов ЗРС С-400, ЗРАК «Панцирь-С1» и самоходных войсковых ЗРК «Тор-М2У». Ведь с учетом скорости полета ATACMS в 1500 метров в секунду такая каждая атакующая ракета достигнет крымских берегов не ранее, чем через 2,5 минуты после старта. Вполне достаточно, чтобы даже не раз обстрелять ее хотя бы дежурными средствами ПВО. Откуда же тогда столь неприкрытая тревога в Москве

Полагаю, все дело в том, что новое оружие 81-го румынского батальона РСЗО вовсе не обязательно применять с его национальной территории. Вполне реально в рамках, предположим, совместных военных учений с Украиной (а таковые с каждым город случаются все чаще!) заранее военно-транспортными самолетами бывшие американские комплексы перебросить, скажем, поближе к Херсону или Очакову. В этом случае угроза Крыму мгновенно и очень существенно возрастет. Потому что подлетное время ATACMS к целям на полуострове резко сократится. А высокая скорость развертывания этих систем при переброске авиацией затрудняет контрбатарейную борьбу.

Понятно, что осатаневший Киев на такой шаг пойдет не просто охотно – под собственные бурные и продолжительные аплодисментами. Это – с точки зрение политической. А что касается военно-технической стороны вопроса

В том, что ракетные комплексы M142 HIMARS очень просто быстро и не слишком заметно для разведки противника перебросить в любое место, Пентагон убедил себя и всех прочих осенью прошлого года. В ноябре 2020 года американцы в Германии, на своей авиабазе «Рамштайн», загрузили в военно-транспортные самолеты пару пусковых установок М142 1-го батальона 77-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии армии США. Спустя час-два новые РСЗО уже оказались на территории Румынии.

Все, что происходило дальше, показательно прошло с участием румынских военных, для убеждения которых, со всей очевидностью, эта демонстрация и была устроена. 19 ноября 5-тонные американские грузовики FMTV с пусковыми установками прямо-таки вылетели на стартовые позиции на берегу Черного моря и дали ракетный залп в сторону водной глади. Именно на дальность порядка 300 километров. И тут же укатили обратно на аэродром. Спустя считанные часы они были уже в безопасном «Рамштайне».

С учетом столь впечатляюще мобильности понятно, что на новую угрозу России совершенно точно придется парировать заранее, не дожидаясь худшего. Скорее всего, возможных вариантов всего два.

Первый – в ближайшей перспективе разместить в Крыму хотя бы один дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Но в Москве пока нет фокусника, который был бы способен вытаскивать новые и новые «Искандеры» буквально из рукава. Необходимо время на изготовление дополнительной партии такого высокоточного оружия, строительство еще одного военного городка в Крыму, подготовку там личного состава и т. д.

Выходом может стать переброска поближе к Румынии ракетного дивизиона «Искандеров» из более отдаленных мест. Допустим, из состава 1-й гвардейской Оршанской орденов Суворова и Кутузова II степени ракетной бригады 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Пока та бригада «Искандеров» стоит в Горячем Ключе Краснодарского края. А оттуда до Фокшан и Бухареста для «Искандеров» далековато. Зато откуда-нибудь из-под Евпатории - в самый раз.

Вариант номер два: вернуться к идее срочно передислоцировать в Тавриду знаменитые «Бэкфайеры» - дальние бомбардировщики Ту-22М3. Нет сомнений, что подобный вариант давно рассматривался и продолжает рассматриваться в Кремле. Что следует хотя бы из наделавшего в свое время много шума на Западе сенсационного заявления бывшего главкома ВКС РФ, а затем члена Совета Федерации России и главы Комитета по обороне СФ генерала Виктора Бондарева

18 марта 2019 года он как о свершившемся факте сообщил, что на аэродром Гвардейское в 13 километрах севернее Симферополя переводится первая эскадрилья «Бэкфайеров». Цель – нейтрализация элементов американской системы ПРО, развертывание элементов которой как раз в Румынии тогда завершалось.

С военно-технической точки зрения все выглядело безупречно. Ведь для встречи новой бомбардировочной эскадрильи в Гвардейском ничего особенно готовить бы не пришлось. На этом аэродроме в советские времена базировался один из полков 2-й гвардейской авиадивизии Черноморского флота. С той поры там сохранилось все, вплоть до железобетонных укрытий для каждого Ту-22М3 в отдельности.

Однако тогда ничего не вышло. Более того. Очевидно, Бондареву не стоило по неизвестным широкой публике причинам в открытую даже и затевать этот разговор. Поскольку со стороны верховных российских властей тут же последовали разного рода судорожные опровержения и оправдания в стиле: «Что вы? Мы ни сном, ни духом! Бондарева, наверное, просто бес попутал. А может – не выспался».

С чего бы такая нервная реакция? А оттого, что Запад мгновенно и не на шутку всполошился и взорвался резкими предупреждениями Москве. Потому что эскадрилья Ту-22М3 в Гвардейском означала бы, что с крымского аэродрома взята под прицел не только Румыния. Но и абсолютно вся территория стран НАТО вплоть до Британии. А еще – авианосные ударные группировки ВМС США в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Боевой радиус действия каждого Ту-22М3 порядка 2-3 тысяч километров, а дальность полета — около 7 тысяч километров. Если сюда добавить еще тысячу километров, на которую способна летать крылатая ракета Х-32, основное оружие «Бэкфайеров», то и выходит, что от этой угрозы из Гвардейского не спрятаться ни в одном закутке Европы.

Впрочем, пусть если и не перебазировать в Крым, но какую-никакую готовность в качестве решающего аргумента использовать над Черным морем Ту-22М3 Москва в демонстрирует регулярно. Достаточно вспомнить, что пары этих дальних бомбардировщиков совершали «плановые» полеты над тамошней акваторией в феврале и мае 2020 и 10 февраля 2021 года. Вряд ли кого-либо в мире удивило, что появление «Бэкфайеров» возле Крыма по времени обычно совпадает с заходами ракетных кораблей ВМС США в Черное море.

Но пока взлетать к Тавриде Ту-22М3 приходится с авиабазы Шайковка в Калужской области. Что, согласитесь, далековато и требует немалого запаса времени. Которого, в случае начала реальных боевых действий, у России может и не оказаться. Так, может быть, к совсем неглупой, на мой взгляд, идее передислокации эскадрильи «Бэкфайеров» настало время вернуться сегодня? Когда в дополнение к элементам штатовской системы ПРО в Румынии как новый явный вызов Москве появились еще и ракетные комплексы M142 HIMARS под Фокшанами? Дорогу туда русские, кстати, не забыли со времен Суворова.

Возможно, тогда румынское руководство задумается: а стоит ли ему столь безоглядно ввязываться во все обостряющуюся глобальную драку «больших дядек» мировой политики?

Из досье «СП»

Тем временем американские оперативно-тактические ракетные комплексы M142 HIMARS вот-вот появятся и под Калининградом. Еще 29 ноября 2018 года агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Польше по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 20 боевых машин М142 ракетной системы HIMARS, а также различных ракет к ней. Продажа санкционирована Государственным департаментом США . Предполагаемая стоимость поставки составит 655 миллионов долларов. Генеральным подрядчиком выступит корпорация Lockheed Martin.