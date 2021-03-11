Ополченец погиб в ЛНР при обстреле ВСУ

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В результате огня ВСУ сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранения, несовместимые с жизнью, заявил в четверг офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории республики, в том числе обстреляли поселок Молодежное из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

Филипоненко принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что виновные ответят за свои преступления.

«Благодаря самоотверженности наших защитников в очередной раз удалось избежать жертв среди мирного населения, разрушений домов и объектов инфраструктуры», — приводит РИА «Новости» слова Филипоненко.

Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.

До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.