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Ополченец погиб в ЛНР при обстреле со стороны украинских силовиков 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Ополченец погиб в ЛНР при обстреле ВСУ
Фото: РИА Новости
В результате огня ВСУ сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранения, несовместимые с жизнью, заявил в четверг офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза в четверг открывали огонь по территории республики, в том числе обстреляли поселок Молодежное из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
Филипоненко принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что виновные ответят за свои преступления.

«Благодаря самоотверженности наших защитников в очередной раз удалось избежать жертв среди мирного населения, разрушений домов и объектов инфраструктуры», — приводит РИА «Новости» слова Филипоненко.

Ранее ЛНР призвала мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации в Донбассе. В республике также заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе. Он отметил, что заявления главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука только подтверждают эти намерения.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
До этого представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
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Комментарии
Армия , Иван Филипоненко , Леонид Кравчук , Владислав Дейнего , Родион Мирошник , Министерство обороны , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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