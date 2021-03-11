В Турции открестились от вторжения в Армению и Грецию

По его словам, помощь турецкой стороны Азербайджану во время конфликта в Нагорном Карабахе нельзя называть вторжением.

«Турция отправила военного советника и кое-какую технику, турецкие военные [в войне] не участвовали. (...) Целью помощи был возврат Азербайджаном своих оккупированных земель, речи о захвате армянской территории не шло», — открестился Пекин.

Экс-глава разведки также указал, что Турция в целом «не желает захватывать чужие земли, но будет защищать себя» в случае угроз. Касается это и конфликта с Грецией, подчеркнул он.

«Мы с ними не враги, просто у них есть много требований к Турции, и это ущемляет наши права. Турция четко и ясно сказала, если будут нарушены наши права в Эгейском море, мы будет расценивать это как военный акт. Как и у всех стран, у Турции есть свои планы на счет войны, это вполне нормально», — пояснил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Грецию «знать свое место» в вопросе урегулирования ситуации на разделенном Кипре. В декабре 2020-го в Анкаре, которая вместе с Россией участвовала в процессе урегулирования конфликта в Карабахе, рассказали о плюсах поражения Армении.

О секретном плане вторжения в Грецию и Армению, который разрабатывал Генеральный штаб вооруженных сил Турции, стало известно в 2020 году. Соответствующий секретный документ нашли в материалах судебного дела по попытке военного переворота в Турции в 2016-м, куда его по ошибке включил следователь.