Три российских самолёта были признаны лучшими в мире

В 1998 году лучшим признали российский Бе-200 «Альтаир», который используется при тушении лесных пожаров. В 2000 году равных не нашлось МиГу-1.44. Это прототип истребителя пятого поколения , который тем не менее на тестовых полётах продемонстрировал такое количество недостатков, что разработка его серийной модели была приостановлена.