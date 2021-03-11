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Три российских самолёта были признаны лучшими в мире

Павел Тиунов
24 минуты назад
Аналитики издания Popular Mechanics составили список самолётов, которые были признали лучшими за последние 40 лет. Специалисты сделали выборку по каждому году, начиная с 1980-го.
Три российских самолёта были признаны лучшими в мире
Фото: ТАССТАСС
Так, в 1988 году лучшим был признан советский самолёт Ан-225 «Мрия», который собирали на Украине. Эксперты напомнили, что изначально самолёт был предназначен для транспортировки космических летательных аппаратов, а затем стал самым грузоподъёмным воздушным судном в мире.
В 1998 году лучшим признали российский Бе-200 «Альтаир», который используется при тушении лесных пожаров. В 2000 году равных не нашлось МиГу-1.44. Это прототип истребителя пятого поколения , который тем не менее на тестовых полётах продемонстрировал такое количество недостатков, что разработка его серийной модели была приостановлена.
В 2010 году всеобщее восхищение вызвал истребитель Су-57.
В итоге за историю своего существования современная Россия трижды шокировала мировую общественность разработками новых самолётов, отметили журналисты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитик издания National Interest Марк Эпископос заявил, что новая версия российского танка Т-90 «смертоноснее» своих предшественников. Речь о танке Т-90М «Прорыв», который за выдающиеся боевые характеристики журналист назвал «монстром». Эпископос подчеркнул, что Т-90М оснащён новой системой управления огнём, комплексом динамичной защиты «Реликт», улучшенной пушкой и более мощным двигателем. По его словам, российский танк после модернизации стал более опасным, «быстрым» и «живучим». По данным издания, в Минобороны РФ планируют полностью перевести танковые войска на Т-90М к середине 2020-х годов. При этом Эпископос напомнил, что российские военные инженеры завершают реализацию еще более амбициозного и уникального проекта – танка Т-14 «Армата».
Армия,В мире,Министерство обороны,Украина,
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