ВСУ повредили газопровод при обстреле Донецка

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Газопровод низкого давления в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка поврежден гранатометным огнем со стороны украинских силовиков, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 08.05 вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) поселок шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка, в результате чего был поврежден газопровод низкого давления», — передает ТАСС сообщение Донецкое агентство новостей.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент возгорание ликвидировано, для устранения повреждений вызвана аварийная газовая служба. По предварительным данным, жертв среди мирных жителей нет.