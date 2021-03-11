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Газопровод поврежден при обстреле окраин Донецка с украинской стороны 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
ВСУ повредили газопровод при обстреле Донецка
Фото: РИА Новости
Газопровод низкого давления в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка поврежден гранатометным огнем со стороны украинских силовиков, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 08.05 вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) поселок шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка, в результате чего был поврежден газопровод низкого давления», — передает ТАСС сообщение Донецкое агентство новостей.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент возгорание ликвидировано, для устранения повреждений вызвана аварийная газовая служба. По предварительным данным, жертв среди мирных жителей нет.
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Напомним, в среду в результате обстрелов украинскими силовиками в ДНР погиб один человек.
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Армия , ИТАР-ТАСС
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