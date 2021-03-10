Крейсер США потерял топливо из-за проржавевшей конструкции

Утечка горючего на ракетном крейсере CG-72 "Велья Галф" (Vella Gulf) типа "Тикондерога" во время выхода на боевую службу была вызвана коррозией одного из топливных танков. Кораблю пришлось вернуться в базу Норфолк для проверки технического состояния и устранения неполадок.
О проблемах с коррозией элементов конструкции корабля сообщил сайт института ВМС США (USNI). Ожидается, что после кратковременного ремонта корабль вернется к выполнению боевой задачи. "«Велья Галф» продолжает оставаться на боевой службе, по завершении ремонта корабль возобновит свою миссию". Крейсер вышел на боевую службу в составе авиасносной ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" 19 февраля, но в конце месяца был вынужден вернуться в Норфолк из-за утечки топлива. Остальные корабли соединения продолжили выполнять боевую задачу. В состав группы в настоящее время, помимо авианосца, входит ракетный крейсер "Монтерей" и четыре эсминца типа "Арли Берк".
Как отмечает сайт USNI, при возвращении в базу "Велья Галф" был вынужден выбирать безопасный маршрут чтобы избежать попадания в шторм и ухудшения условий плавания, которые могли бы негативно сказаться на безопасности корабля. Крейсер был заложен в 1991 году, вошел в состав флота в 1993, принимал участие в операции против Югославии в 1999, против боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в 2001-2002-м, в борьбе с пиратством у африканского побережья, включая захват пиратских моторных лодок, и ряде других операций. Ранее высказывались предположения о возможном списании "Велья Галф", а также крейсеров "Монтерей", "Шило" и "Порт Ройял" в 2022 году в связи с тем, что они не прошли модернизацию и в целях сокращения военных расходов.
Ранее "Профиль" сообщал, что американские верфи не справляются с работой по ремонту и техническому обслуживанию кораблей ВМС США из-за нехватки ресурсов, в том числе дефицита кадров и большой доли неопытных работников. Нехватка персонала приводит к тому, что продолжительность рабочей недели многих сотрудников достигает почти 60 часов. Большое количество сверхурочных работ влечет за собой снижение производительности труда и рост числа ошибок, что влечет за собой повышение вероятности инцидентов разного рода. Результатом одного из таких инцидентов стали тяжелые повреждения в результате пожара на ремонтировавшемся универсальном десантном корабле "Бономм Ричард", который в итоге было решено списать.
При этом условия труда в судостроительной промышленности регулярно приводят к конфликтам. В частности, летом 2020 года состоялась забастовка на одной из крупнейших верфей США. Работников Bath Iron Works не устроили условия нового трехлетнего коллективного договора, грозящие сокращением рабочих мест на заводе.