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Москва

США решили усилить наступательные возможности в Тихоокеанском регионе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Соединенным Штатам следует увеличить количество наступательных дальнобойных высокоточных систем наземного базирования в Западно-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать потенциальных противников Вашингтона, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США адмирал Филип Дэвидсон.
«Я думаю, что большее количество дальнобойных высокоточных систем, которыми располагали бы все наши сухопутные силы — не только военно-морские или военно-воздушные, но и сухопутные тоже, крайне необходимо для стабилизации ситуации в Западно-Тихоокеанском регионе, которая становится все более нестабильной», — приводит ТАСС текст заявления адмирала, сделанного на заседании комитета по делам ВС Сената США.
«Нам нужно иметь наступательный потенциал, чтобы заставить потенциального противника подумать дважды по поводу любой враждебной деятельности, которую он может предпринять в регионе с военной точки зрения. И именно тут в дело вступают наступательные вооружения», — полагает Дэвидсон.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал учесть растущую мощь Китая и изменение характера отношений с Россией в стратегии альянса. В феврале Столтенберг заявлял, что новая стратегическая концепция НАТО будет нацелена на сдерживание Китая и России. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону для противодействия России и Китаю.
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Армия , Йенс Столтенберг , Ллойд Остин , Пентагон , Сенат США , НАТО , ИТАР-ТАСС , США
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