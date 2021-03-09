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Москва

Великобритания разрывает контракт на покупку 90 истребителей F-35 у США 

News.ru 41 минуту назад
Властям Великобритании не понравились характеристики американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Лондон решил разорвать контракт на покупку 90 боевых машин. Документ изначально подразумевал поставку 138 самолётов. 48 из них островное государство успело получить, их решено оставить на вооружении. По словам секретаря Минобороны королевства Стивена Лавгроува, ситуация в мире военных технологий на фоне долгосрочных программ иногда меняется и заказанная техника либо успеет устареть, либо понадобиться в меньшем количестве.
Британия собирается сделать ставку на собственное решение шестого поколения Tempest («Буря»). Впервые о нём заговорили в 2018-м. На тот момент предполагалось, что разработка займёт около 12 лет. Машину обещают вооружить гиперзвуковыми ракетами. В Лондоне уверены, что новинка составит конкуренцию F-35.
В России перечислили «недостатки» F-35
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Армия , Видео
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