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Москва

Россия отказалась создавать единую армию с Белоруссией 

Lenta.ru 1 час назад
Россия отказалась создавать единую армию с Белоруссией
Фото: ТАСС
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил в эфире телеканала РБК, что у Москвы отсутствуют планы по созданию единой армии с Белоруссией.
По словам дипломата, взаимодействие по военным вопросам с Минском в настоящее время ведется в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что является достаточным для поддержания обороноспособности обеих стран.
Он полагает, что причины для интеграции российских и белорусских вооруженных сил в настоящее время отсутствуют, а разговоры об этом являются лишь домыслами и «хорошей фантазией». «Не вижу в этом сегодня никакой необходимости», — подчеркнул Мезенцев.
Россия и Белоруссия начнут совместно готовить военных
При этом посол подчеркнул, что уровень доверия между Россией и Белоруссией остается высоким, что демонстрируют ежегодные военные учения и «готовность делиться специальной информацией».
5 марта стало известно, что Москва и Минск договорились создать три учебно-боевых центра для совместной подготовки своих военнослужащих. Их планируют разместить в Нижегородской, Калининградской и Гродненской областях.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа по объединению России и Белоруссии является абсолютно ненужной. Он пояснил, что белорусы живут «в своей квартире» и желают сохранить суверенитет.
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Армия , В мире , Дмитрий Мезенцев , Александр Лукашенко , РБК , Минск , Москва
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