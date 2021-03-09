Россия отказалась создавать единую армию с Белоруссией 

По словам дипломата, взаимодействие по военным вопросам с Минском в настоящее время ведется в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что является достаточным для поддержания обороноспособности обеих стран.

Он полагает, что причины для интеграции российских и белорусских вооруженных сил в настоящее время отсутствуют, а разговоры об этом являются лишь домыслами и «хорошей фантазией». «Не вижу в этом сегодня никакой необходимости», — подчеркнул Мезенцев.

При этом посол подчеркнул, что уровень доверия между Россией и Белоруссией остается высоким, что демонстрируют ежегодные военные учения и «готовность делиться специальной информацией».

5 марта стало известно, что Москва и Минск договорились создать три учебно-боевых центра для совместной подготовки своих военнослужащих. Их планируют разместить в Нижегородской, Калининградской и Гродненской областях.