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США пригрозили Египту санкциями за планы купить у России Су-35 

Lenta.ru 24 минуты назад
США пригрозили Египту санкциями за планы купить у России Су-35
Фото: Wikipedia
США пригрозили Египту санкционным давлением в связи с планами страны купить у России партию истребителей Су-35. Об этом заявил в телефонном звонке египетскому министру иностранных дел Самеху Шухри госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Al Jazeera.
Как пояснили эксперты издания, Каир договорился с Москвой, чтобы диверсифицировать источники своих вооружений. Однако сделка может быть заморожена под давлением Вашингтона: Египет сейчас является партнером США и получает от него 1,3 миллиарда долларов военной помощи ежегодно. Под угрозой лишиться этих средств египетские власти могут и отказаться от российских истребителей.
Су-35 назвали самым красивым в мире
В предыдущий раз о беспокойстве Госдепа США по поводу возможной сделки России и Египта сообщалось в феврале 2021 года.
В марте 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия и Египет подписали договор о поставках Каиру истребителей Су-35 за два миллиарда долларов. Впоследствии США неоднократно оказывали давление на Египет в связи с предполагаемой закупкой и требовали от нее отказаться.
Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.
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Комментарии 8
Армия , В мире , Энтони Блинкен , Госдеп США , Египет , Каир , Москва , США
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