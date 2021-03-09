Киев укрепляет свои позиции в районе границ ДНР и ЛНР. По информации военных обозревателей, в Донбасс были переброшена дополнительная партия украинской бронетехники.
«Переброска боевых танков и других бронемашин ВС Украины в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе», — говорится под опубликованной в telegram-канале «Военный обозреватель».
На самой видеозаписи запечатлена переброска, предположительно, украинской бронетехники в Донбасс. Указывается также, что видео снято в Днепропетровске.
Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в Минобороны Украины с просьбой подтвердить или опровергнуть принадлежность представленной на видеозаписи техники ВСУ. На момент публикации новости ответ не поступил.