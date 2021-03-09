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Москва

СМИ: переброска украинских танков в Донбасс попала на видео 

Ura.Ru 45 минут назад
Киев укрепляет свои позиции в районе границ ДНР и ЛНР. По информации военных обозревателей, в Донбасс были переброшена дополнительная партия украинской бронетехники.

«Переброска боевых танков и других бронемашин ВС Украины в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе», — говорится под опубликованной в telegram-канале «Военный обозреватель».

На самой видеозаписи запечатлена переброска, предположительно, украинской бронетехники в Донбасс. Указывается также, что видео снято в Днепропетровске.
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Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в Минобороны Украины с просьбой подтвердить или опровергнуть принадлежность представленной на видеозаписи техники ВСУ. На момент публикации новости ответ не поступил.
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Армия , Видео , В мире , Министерство обороны
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