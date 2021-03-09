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В России успешно испытали новый гранатомет «Балкан» 

Вести Подмосковья и ещё 1 59 минут назад
В России успешно испытали новый гранатомет «Балкан»
Фото: Википедия
Исполнительный директор АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», входящего в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» Александр Кочкин рассказал, что противопехотный гранатомет «Балкан» калибром 40 миллиметров прошел успешные государственные испытания. Об этом сообщает ТАСС.
По итогам испытаний «Балкан» был рекомендован к принятию на вооружение войск страны. Предварительно гранатомет уже прошел опытно-войсковую эксплуатацию.
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Кочкин подчеркнул, что гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» является одной из новейших разработок российского вооружения. По сравнению со своим предшественниками он имеет дальность стрельбы больше на 25%, а силу заряда — в два раза больше. Например, чем у 30-миллиметровых комплексов АГС-17 «Пламя» и АГС-30.
Автоматический гранатомет 6С19-40 «Балкан» и разрабатывался для усовершенствования и замены в войсках этих предыдущих модификаций противопехотных гранатометов.
Первый гранатомет в мире в станковом варианте был изобретен еще в XVIII веке в Великобритании и получило название «ружье Пакла» по фамилии своего создателя. Это оружие было крайне примитивным по сравнению с существующими образцами, но тогда настолько опережало свое время, что так и не было принято на вооружение ввиду отсутствия к нему интереса.
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Армия , Александр Кочкин , Техмаш , Ростех , Технодинамика , Великобритания
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