В России успешно испытали новый гранатомет «Балкан» 

По итогам испытаний «Балкан» был рекомендован к принятию на вооружение войск страны. Предварительно гранатомет уже прошел опытно-войсковую эксплуатацию.

Кочкин подчеркнул, что гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» является одной из новейших разработок российского вооружения. По сравнению со своим предшественниками он имеет дальность стрельбы больше на 25%, а силу заряда — в два раза больше. Например, чем у 30-миллиметровых комплексов АГС-17 «Пламя» и АГС-30.

Автоматический гранатомет 6С19-40 «Балкан» и разрабатывался для усовершенствования и замены в войсках этих предыдущих модификаций противопехотных гранатометов.

Первый гранатомет в мире в станковом варианте был изобретен еще в XVIII веке в Великобритании и получило название «ружье Пакла» по фамилии своего создателя. Это оружие было крайне примитивным по сравнению с существующими образцами, но тогда настолько опережало свое время, что так и не было принято на вооружение ввиду отсутствия к нему интереса.