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Москва

СМИ: хуситы заявили о нанесении удара по аэропорту Абхи новой баллистической ракетой 

ТАСС 57 минут назад
Хуситы ударили по аэропорту Абхи баллистической ракетой
Фото: Reuters
Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило об обстреле международного аэропорта саудовского города Абха при помощи новой баллистической ракеты. С таким утверждением, как информирует телеканал Al Masirah, выступил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

"Ракетные войска поразили военную цель в международном аэропорту Абхи при помощи новой баллистической ракеты", — приводит телеканал слова Сариа.

Официальные представитель хуситов добавил, что ракета поразила "указанную цель с высокой точностью".
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев — примерно 80% населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн Хуситы систематически осуществляют воздушные атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия, однако в последнее время они значительно нарастили масштабы и периодичность подобных нападений. 28 февраля Сариа заявил, что силы "Ансар Аллах" провели операцию "в тылу" королевства, задействовав баллистическую ракету и 15 беспилотников. В альянсе в свою очередь сообщили, что перехватили ракету и шесть таких аппаратов.
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Армия , Абха , Йемен , Саудовская Аравия
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