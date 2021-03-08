В ДНР заявили о подготовке штурма Донбасса

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Войска Украины заняли боевые позиции и готовятся к штурму Донбасса. Об этом сообщил военный непризнанной Донецкой народной республики с позывным Кот.

«Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению», — передает сайт argumenti.ru со ссылкой на сообщение военного.

Он отметил, что милиция ДНР получила сообщение о готовящемся нападении от солдата, служащего в вооруженных силах Украины.

По информации военного, армия Украины начнет нападение в районе города Докучаевска. Наступление может начаться весной или летом, добавил Кот.