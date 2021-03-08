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Стратегические бомбардировщики ВВС США направились на Ближний Восток 

Газета.Ru 24 минуты назад
Стратегические бомбардировщики ВВС США направились на Ближний Восток
Фото: globallookpress.com
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВС США 7 марта направились на Ближний Восток, соответствующую информацию подтвердили в Пентагоне, передает «Интерфакс».
Это уже четвертый полет бомбардировщиков в 2021 году. Отмечается, что во время выполнения задания американские самолеты сопровождались истребителями Израиля, Саудовской Аравии и Катара.
По данным американских и британских авианаблюдателей, отследивших бомбардировщики по сигналам их бортовых транспондеров, два B-52H Stratofortress вылетели с территории Соединенных Штатов и добрались до района Ближнего Востока к границам Ирана, после чего, не совершив посадку, вернулись обратно.
Предполагается, что эта миссия имела характер демонстрации силы.
Ранее сообщалось, что США отказались от участия в «вечных войнах».
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Армия , Пентагон , Интерфакс
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