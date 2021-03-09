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Москва

Стало известно о массовой атаке 20 турецких Bayraktar на российский «Панцирь» 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Турецкие беспилотные аппараты Bayraktar провели массовую атаку на ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, находящийся на вооружении армии Сирии. Об этом стало известно изданию Soha.
По данным издания, в атаке против ЗРПК были задействованы сразу 20 турецких ударных беспилотников. Они выпустили несколько десятков ракет по комплексу, развернутому в сирийской провинции Идлиб, однако уничтожить «Панцирь» им не удалось. Как отмечается, один из боеприпасов взорвался рядом с ЗРПК, в результате чего тот получил незначительные повреждения, которые вскоре были устранены российскими военными.
При этом турецкий военный эксперт Энес Кай, слова которого приводит Soha, уточнил, что в ходе отражения атаки сирийцы допустили ряд ошибок. Так, считает он, операторы «Панциря» могли задействовать комплекс раньше и уничтожить турецкие дроны до того, как те подошли на расстояние, с которого смогли запустить ракеты по сирийским объектам.
Когда именно турецкие военные осуществили нападение на позиции сирийских военных, не уточняется.
В конце февраля в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО (Joint Air Power Competence Centre) JAPCC российские «Панцири» назвали идеальным средством против военных беспилотников. В документе также уделили особое внимание тому, как Турция отнеслась к ликвидации всего одного активного сирийского «Панциря» в Идлибе в рамках своей операции «Весенний щит». Его уничтожение являлось важным моментом «для достижения целей всей операции».
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Армия , Видео , Новости регионов , НАТО , Анкара , Идлиб , Сирия , Турция
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