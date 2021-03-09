Турецкие беспилотные аппараты Bayraktar провели массовую атаку на ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, находящийся на вооружении армии Сирии . Об этом стало известно изданию Soha.

По данным издания, в атаке против ЗРПК были задействованы сразу 20 турецких ударных беспилотников. Они выпустили несколько десятков ракет по комплексу, развернутому в сирийской провинции Идлиб , однако уничтожить «Панцирь» им не удалось. Как отмечается, один из боеприпасов взорвался рядом с ЗРПК, в результате чего тот получил незначительные повреждения, которые вскоре были устранены российскими военными.

При этом турецкий военный эксперт Энес Кай, слова которого приводит Soha, уточнил, что в ходе отражения атаки сирийцы допустили ряд ошибок. Так, считает он, операторы «Панциря» могли задействовать комплекс раньше и уничтожить турецкие дроны до того, как те подошли на расстояние, с которого смогли запустить ракеты по сирийским объектам.

Когда именно турецкие военные осуществили нападение на позиции сирийских военных, не уточняется.