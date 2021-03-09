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Москва

«Обыкновенная шутка»: в военкомате объяснили призыв сдавать бывших в армию 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Военный комиссариат Ленинградской области прокомментировал призыв начальника отдела по работе с гражданами полковника Юрия Хромова, который предложил девушкам сдавать своих бывших возлюбленных в армию. Там назвали такое заявление шуткой.

Ещё не всех дураков война поубивала. Это обыкновенный юмор, шутка, и не нужно воспринимать серьёзно, — сказали в комиссариате.

Там отметили, что жить будет тяжело, если воспринимать всё серьёзно. По мнению сотрудника военкомата, без юмора жить невозможно, «особенно в армейской среде», передаёт «Подъём».

Нам юмор и жить, и служить помогает, — заключили в комиссариате.

Как писал NEWS.ru, полковник Хромов в ходе поздравления с 8 Марта предложил «барышням» оставлять в комментариях аккаунты бывших парней. Он заявил, что их будут ждать на призывных пунктах. По его мнению, настоящий мужчина должен иметь военный билет.
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Некоторые женщины отреагировали на призыв положительно и действительно оставили ссылки на страницы потенциальных новобранцев, другие начали критиковать как заявление Хромова, так и сам институт призыва.
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Комментарии 11
Армия , Видео , Ленинградская область
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