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В России разрабатывают уникальное оружие «Молния» 

Газета.Ru 11 минут назад
В России создадут уникальное оружие «Молния»
Фото: РИА Новости
Российское оборонное производство занимается разработкой уникального ударного комплекса на базе реактивных беспилотников, способных стартовать с борта самолета. Об этом сообщает РИА «Новости».
Проектом под названием «Молния» занимается компания «Кронштадт» — разработчик разведывательно-ударного дрона «Иноходец».
«Молния» будет представлять из себя крылатую ракету с удлиненным фюзеляжем, реактивным двигателем и складывающимся крылом.

«БПЛА можно будет применять с различных носителей — боевых и военно-транспортных самолетов ВКС, с внешних и внутренних подвесок, в том числе из грузовых отсеков. К примеру, истребитель пятого поколения Су-57 возьмет на борт до восьми таких аппаратов. В перспективе «Молнией» вооружат и ударный БПЛА С-70 «Охотник», — говорится в материале.

«Молнии» рассчитаны на групповое применение. Дроны будут запускать по цели массово, сразу с нескольких носителей. В полете они смогут обмениваться друг с другом информацией. Одной из главных задач аппаратов считается подавление вражеской ПВО.
Ранее сообщалось, что Россия разрабатывает первый в мире ПТРК, способный сбивать беспилотники.
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