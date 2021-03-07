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В минобороны ФРГ предупредили о новой военной угрозе из России 

Газета.Ru и ещё 1 41 минуту назад
В Германии предупредили о новой военной угрозе из России
Фото: ТАСС
В минобороны Германии предупредили о растущей угрозе из-за новых военных возможностей России и Китая, сообщает издание Welt am Sonntag.
По данным издания, которое ссылается на внутренний документ военного ведомства, в ФРГ обеспокоены растущей угрозой того, что Россия преследует цель "дестабилизировать и ослабить НАТО".
Китаю приписывается стремление "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами".
В документе говорится, что в ФРГ обеспокоено внедрением РФ высокоточных гиперзвуковых ракет дальнего действия, а также инвестиции в "приоритетную модернизацию ядерного потенциала".
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Так, утверждается, что РФ обладает 6375 ядерными боеголовками. Среди сильных сторон РФ названы вооруженные силы, которые "способны за короткое время на определенной территории добиться превосходства".
Среди слабых — ограниченные возможности на море и нехватка ударных беспилотников. Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.
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Армия , В мире , Министерство обороны , НАТО , Германия , Китай
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