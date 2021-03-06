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Стрелков заявил о перебрасываемых в Донбасс танках 

Майк Габриелян 7 минут назад
Стрелков заявил о перебрасываемых в Донбасс танках
Фото: РИА Новости
Киев железнодорожными платформами перебрасывает танки к границам ДНР и ЛНР. Кроме того, бойцов Донбасса начали убивать вражеские снайперы. Об этом экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«По оперативным данным, со стороны Харькова через Изюм проследовал железнодорожный состав, на ЖД платформах которого находились танки и бмп. Точное количество БТ не установлено», — написал Стрелков.

Он также рассказал, что в ночь с 4 на 5 марта погибли и получили смертельные ранения три донбасских бойца. Они находились на позициях в районе шахты 6/7 и подверглись обстрелу вражеского снайпера.

«Все с пулевыми ранениями в голову. Отработал укровский снайпер. Один из погибших — Варнавский Роман», — отметил экс-министра

Утром вооруженные формирования Киева обстреляли поселки Шахты им. Гагарина, Октябрь, Веселое. Применялись гранатометы и снайперский огонь.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Стрелков оценил возможности Украины захватить Донбасс.
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Армия , Игорь Стрелков
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