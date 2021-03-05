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Евросоюз заинтересовался российским вооружением в Донбассе 

Газета.Ru 42 минуты назад
Евросоюз заинтересовался российским вооружением в Донбассе
Фото: globallookpress.com
Евросоюз заинтересовался российским вооружением в Донбассе: ранее ОБСЕ обнаружила там радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1", используемую вооруженными силами России. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на заявление ЕС.
В Евросоюзе выразили беспокойство по поводу обнаружения и призвали Москву "повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования".

"Растет число целенаправленных обстрелов…, что приводит к новым жертвам среди украинских военнослужащих", — говорится в заявлении.

Ранее на Украине заявили, что включение США в состав контактной группы по Донбассу не обсуждается. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.
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Армия , ЕС , ОБСЕ , Укринформ
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