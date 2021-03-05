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Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку 

Парламентская газета 58 минут назад
Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МИД РФ
Постоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу призвал как можно скорее провести встречу по возвращению США в ядерную сделку и восстановлению обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

«Ясно, что их нужно начинать как можно быстрее. Все, мы перешагнули через те события, которые проходили в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ, надо заняться делом», — заявил постпред.

Ульянов предложил провести неофициальную встречу в составе нынешних участников ядерной сделки и США, чтобы начать разговор.

«В принципе это вполне вероятно, но необходимо прояснить некоторые детали, поскольку тема очень чувствительна, особенно для Ирана», — добавил он.

21 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран готов приступить к переговорам по ядерному соглашению с Соединёнными Штатами лишь при условии, что все стороны сделки начнут исполнять свои обязательства. Дипломат также подчеркнул, что «переговоров по внесению изменений в ядерную сделку не будет».
Иран, США, Россия, Германия, Великобритания и Франция в 2015 году достигли сделки по Совместному всеобъемлющему плану действий. Договор предполагал снятие экономических ограничений в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Будущее соглашение оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США в мае 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. Год спустя Иран объявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД. В частности, речь идёт об обогащении урана и прекращении его продаж.
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Комментарии
Армия , Михаил Ульянов , МАГАТЭ , Иран , США
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