Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку 

Постоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу призвал как можно скорее провести встречу по возвращению США в ядерную сделку и восстановлению обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.
«Ясно, что их нужно начинать как можно быстрее. Все, мы перешагнули через те события, которые проходили в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ, надо заняться делом», — заявил постпред.
Ульянов предложил провести неофициальную встречу в составе нынешних участников ядерной сделки и США, чтобы начать разговор.
«В принципе это вполне вероятно, но необходимо прояснить некоторые детали, поскольку тема очень чувствительна, особенно для Ирана», — добавил он.
21 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран готов приступить к переговорам по ядерному соглашению с Соединёнными Штатами лишь при условии, что все стороны сделки начнут исполнять свои обязательства. Дипломат также подчеркнул, что «переговоров по внесению изменений в ядерную сделку не будет».
Иран, США, Россия, Германия, Великобритания и Франция в 2015 году достигли сделки по Совместному всеобъемлющему плану действий. Договор предполагал снятие экономических ограничений в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Будущее соглашение оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США в мае 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. Год спустя Иран объявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД. В частности, речь идёт об обогащении урана и прекращении его продаж.