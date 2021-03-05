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В США рассказали о секретных самолетах ФСБ в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
В США рассказали о секретных самолетах ФСБ в Сирии
Фото: РИА Новости
На недавнем спутниковом снимке российской авиабазы Хмеймим в Сирии можно заметить два самолета DA42 Twin Star австрийской разработки, рассказывает The Drive.
Наиболее вероятным владельцем данных летательных аппаратов в публикации называется Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Издание предполагает, что секретные самолеты могли использоваться, в частности, в целях разведки, для опытно-конструкторских работ (ОКР) или испытаний их в качестве беспилотников.
@obretix
The Drive отмечает, что стандартный DA42 Twin Star оснащен двумя дизельными двигателями AE300-E4, обеспечивающими 12-часовой полет с одним пилотом.
Издание пишет, что стоимость данного самолета превышает 10 миллионов долларов, однако замеченные в Сирии летательные аппараты могли быть произведены уже в России. The Drive отмечает, что российская версия самолета, в частности, могла получить оборудование «для широкополосной и спутниковой связи для передачи изображений в режиме, близком к реальному времени, на наземные станции».
Российский вертолет упал в Сирии
В феврале издание The Drive, получившее от компании Planet Labs спутниковые снимки Хмеймима, сообщило о работах по удлинению взлетно-посадочной полосы (ВПП) на российской авиабазе, что может создать новые угрозы для НАТО.
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Армия , В мире , ФСБ , НАТО , Сирия , США
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