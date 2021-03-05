Подполковник ФСБ: Украина готовит диверсии в России

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«Спецслужбы Украины будут проводить диверсионные операции в России с целью уничтожить участников военных конфликтов на территории Донецкой и Луганской областей», — рассказал Филатов.

Он считает, что украинские силовики будут наносить удары по отдельным россиянам, но не станут совершать масштабные теракты.

Филатов уверен, что спецслужбы Украины опасаются ответных мер России.

«Мы понимаем, чем для украинцев обернутся масштабные теракты на территории России», — рассказал он.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, журналист Игорь Коротченко в разговоре с URA.RU подчеркнул, что предугадать поведение войск Украины невозможно. «Мы можем только предполагать, как поведут себя спецслужбы. Однако существует риск активизации диверсионных групп против России», — заключил он.

Коротченко уверен, что целью украинских спецслужб будет дестабилизация обстановки в РФ. При этом Украина получает слишком малое финансирование, чтобы проводить крупные военные операции, заявил он.