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Подполковник ФСБ: Украина готовится убить ополченцев из России 

Ura.Ru 59 минут назад
Подполковник ФСБ: Украина готовит диверсии в России
Фото: ТАСС
Спецслужбы Украины готовят диверсионные операции на территории России, готовясь уничтожить участников войны в Донбассе, живущих в России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник ФСБ РФ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа», участник боевых действий в Чечне, предприниматель Алексей Филатов.

«Спецслужбы Украины будут проводить диверсионные операции в России с целью уничтожить участников военных конфликтов на территории Донецкой и Луганской областей», — рассказал Филатов.

Он считает, что украинские силовики будут наносить удары по отдельным россиянам, но не станут совершать масштабные теракты.
Филатов уверен, что спецслужбы Украины опасаются ответных мер России.

«Мы понимаем, чем для украинцев обернутся масштабные теракты на территории России», — рассказал он.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, журналист Игорь Коротченко в разговоре с URA.RU подчеркнул, что предугадать поведение войск Украины невозможно. «Мы можем только предполагать, как поведут себя спецслужбы. Однако существует риск активизации диверсионных групп против России», — заключил он.
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Коротченко уверен, что целью украинских спецслужб будет дестабилизация обстановки в РФ. При этом Украина получает слишком малое финансирование, чтобы проводить крупные военные операции, заявил он.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что украинские спецслужбы могут готовить новые спецоперации, которые будут направлены на противостояние с Россией. По его словам, они готовятся к зачисткам в Донецке и Луганске.
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Армия , Игорь Коротченко , Алексей Филатов , Игорь Стрелков , ФСБ , Журнал "Национальная оборона"
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