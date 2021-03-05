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«Терминатор» с «мягкой» динамической защитой замечен в Алжире 

Российская Газета 1 час назад
«Терминатор» с «мягкой» динамической защитой замечен в Алжире
Фото: TV3 / youtube.com
Российский "Терминатор" вновь замечен в Алжире. Судя по появившимся в социальных сетях изображениям, боевую машину поддержки танков продемонстрировали группе офицеров вооруженных сил.
БМПТ была представлена с навешенными на бортах дополнительными тканевыми или, как их еще называют, "мягкими" контейнерами с динамической защитой.
Такое простое и относительно дешевое решение значительно повышает стойкость к попаданию различных управляемых и неуправляемых противотанковых средств.
Кроме "Терминаторов" аналогичную "реактивную броню" можно увидеть и на российских танках, например на Т-72Б3М, а также на "арктических" газотурбинных Т-80БВМ.
Первая информация о получении этим североафриканским государством БМПТ появилась еще летом прошлого года, затем стали появляться фотографии бронемашины в характерном пустынном камуфляже.
Специалисты неоднократно отмечали, что этот выбор алжирских военных является правильным. Именно хорошо защищенные и обладающие мощным ракетно-артиллерийским вооружением образцы техники могут эффективно действовать как обычном общевойсковом бою, так и в антитеррористических операциях против незаконных формирований.
В свою очередь, в минувший четверг пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что недавно поступившие в одну из частей танкового соединения "Терминаторы" провели первые стрельбы из штатного оружия. Для этих целей был подготовлен специальный участок полигона, на котором обновили мишенную обстановку.
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Армия , Алжир
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