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Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учений артиллерийских расчетов в Заполярье.

"Кадры учения расчетов самоходных гаубиц «Акация» Северного флота в Заполярье", — говорится в комментарии к видео.

«Акация» — это советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица.