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Видео учений артиллерийских расчетов в Заполярье 

Вадим Дроздов 47 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учений артиллерийских расчетов в Заполярье.
"Кадры учения расчетов самоходных гаубиц «Акация» Северного флота в Заполярье", — говорится в комментарии к видео.
«Акация» — это советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица.
Серийное производство САУ 2С3 было развёрнуто в 1970 году (то есть до официального принятия на вооружение) на Уральском заводе транспортного машиностроения. По состоянию на 1973 год стоимость одной самоходной артиллерийской установки 2С3 составляла 30,5 тысяч рублей. Изготовлением гаубицы 2А33 до 1982 года занимался Пермский завод имени Ленина, затем производство было передано на волгоградский завод «Баррикады».
Армия , Видео , Министерство обороны , Уралтрансмаш
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