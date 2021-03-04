В Эстонии начались учения НАТО 

Учения НАТО Furious Wolf ("Яростный волк"), в которых участвуют наземные авиационные корректировщики огня совместно с экипажами самолетов НАТО, начались в Эстонии , сообщил в четверг Главный штаб эстонских сил обороны.

Учения Furious Wolf, которые проходят в странах Балтии два раза в год, специально разработаны для интеграции воздушных и наземных операций.

Учения проходят как в Литве , на авиабазе в Шауляе, так и в Эстонии, в военном городке Тапа и окрестностях города Раквере.

"В четверг в Раквере авиационные корректировщики совместно работали с экипажами истребителей ВВС Италии, которые взлетали с авиабазы в Шауляе. На следующей неделе в учениях примут участие истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, которые базируются на авиабазе Эмари под Таллином", — говорится в сообщении.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.