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Японский военный флот пополнился новым фрегатом «Могами» 

ИА Regnum 2 часа назад
Японский военный флот пополнился новым фрегатом «Могами»
Фото: Wikipedia
Морские силы самообороны Японии получат новый фрегат серии 30FFM «Могами», о спуске которого на воду 4 марта сообщает Naval News.
Передача фрегата в состав военного флот намечена на 2022 год.
Фрегат «Могами» — головной корабль серии 30FFM — спущен на воду в Нагасаки на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries.
В ноябре 2020 года верфь Mitsui E&S спустила на воду второй корабль этой серии — «Кумано», хотя именно «Могами» был заложен головным.
Корабли проекта 30FFM — многоцелевые фрегаты, спроектированные с применением технологий низкой радиолокационной заметности. Фрегаты водоизмещением порядка 5500 тонн способны развивать скорость до 30 узлов. Экипаж корабля не превышает 90 человек, что говорит о высоком уровне автоматизации.
Всего Морские силы самообороны Японии планируют получить 22 фрегата проекта 30FFM.
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Армия , Нагасаки , Япония
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