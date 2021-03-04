Военные провели учения с танками под Оренбургом 

Под Оренбургом танковый батальон Центрального военного округа провел учения. Экипажи танков Т-72Б3 использовали для тренировки Тоцкий полигон.

Видео учений опубликовал телеканал «Звезда» . В пояснение к нему говорится о проведении тактических маневров и боевых стрельбах. Экипажи Т-72Б3 мотострелковой бригады уничтожили условного противника. В этом им помогли вертолеты Ми-8 на Тоцком полигоне.

Отметим, что на Урале проводятся учения по экспериментальной программе «Стальной охотник». Она позволяет повысить эффективность работы экипажей. Перед танкистами ставят нестандартные задачи ведения боя.

Если раньше экипажи готовили по одиночке, то сейчас обучения проходят группами. Если раньше механик-водитель только управлял боевой машиной, командир и наводчик действовали строго в рамках своего функционала. Сейчас во время выполнения упражнений вождения и стрельбы механик-водитель может поменяться местами с командиром или наводчиком по команде руководителя занятия и продолжить движение по трассе.

В ходе учений проводятся боевые стрельбы, фланговая стрельба, преодоление участка с минно-взрывными заграждениями. Также танкисты отрабатывают методы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и проходят медицинскую подготовку.

На заключительном этапе танкисты сдают норматив по метанию гранаты на меткость из боевой машины и лишь после этого финишируют.