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Видео полетов молодых летчиков дальней авиации 

Вадим Дроздов 1 час назад
Видео полетов молодых летчиков дальней авиации
Фото: минобороны рф
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео полетов молодых летчиков дальней авиации на самолетах Ту-22М3 в Мурманской области.
"Взлёты и посадки, полёты по маршруту и взаимодействие с руководством полетами: молодые лётчики и штурманы дальней авиации практикуются в пилотировании бомбардировщиками Ту-22М3 в Мурманской области. Впервые экипажи выполнили пробное бомбометание. До этого упражнение отрабатывалось только на тренажёре", — говорится в комментарии к видео.
Ту-22М3 — это советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия.
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Армия , Министерство обороны
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