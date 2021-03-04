Видео полетов молодых летчиков дальней авиации 

"Взлёты и посадки, полёты по маршруту и взаимодействие с руководством полетами: молодые лётчики и штурманы дальней авиации практикуются в пилотировании бомбардировщиками Ту-22М3 в Мурманской области. Впервые экипажи выполнили пробное бомбометание. До этого упражнение отрабатывалось только на тренажёре", — говорится в комментарии к видео.

Ту-22М3 — это советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия.