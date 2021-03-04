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Видео прохождения трассы «Стальной охотник» 

Вадим Дроздов 39 минут назад
Экспериментальную программу обучения «Стальной охотник» начали осваивать танкисты Центрального военного округа на Урале.
Программа позволит повысить взаимозаменяемость членов экипажа танков Т-72 и обучить военнослужащих нестандартным способам ведения танкового боя.
Во время выполнения упражнений вождения и стрельбы механик-водитель может поменяться местами с командиром или наводчиком по команде руководителя занятия и продолжить движение по трассе.
В курс «Стального охотника» включена фланговая стрельба, преодоление участка с минно-взрывными заграждениями, борьба с беспилотными летательными аппаратами и медицинская подготовка.
На заключительном этапе танкисты действуют из боевой машины, выполняя метание гранаты на меткость.
Армия , Видео
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