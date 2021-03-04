Видео прохождения трассы «Стальной охотник» 

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Экспериментальную программу обучения «Стальной охотник» начали осваивать танкисты Центрального военного округа на Урале.

Программа позволит повысить взаимозаменяемость членов экипажа танков Т-72 и обучить военнослужащих нестандартным способам ведения танкового боя.

Во время выполнения упражнений вождения и стрельбы механик-водитель может поменяться местами с командиром или наводчиком по команде руководителя занятия и продолжить движение по трассе.

В курс «Стального охотника» включена фланговая стрельба, преодоление участка с минно-взрывными заграждениями, борьба с беспилотными летательными аппаратами и медицинская подготовка.

На заключительном этапе танкисты действуют из боевой машины, выполняя метание гранаты на меткость.