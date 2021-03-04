Видео учений спецназа в Новосибирской области 

"Кадры заброски в тыл условного противника спецназа Центрального военного округа во время учения в Новосибирской области. Десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнялось в полной боевой экипировке на парашютных системах «Арбалет-2» и Д-10 с высоты около 1000 метров. После приземления спецназовцы устроили диверсию, захватив автомобильную технику условного противника", — говорится в комментарии к видео.