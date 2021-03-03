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Снайпер ВСУ открыл огонь по детям под Донецком 

Вероника Полынина 35 минут назад
Снайпер ВСУ открыл огонь по детям под Донецком
Фото: РИА Новости
Сотрудник МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погиб от пули украинского снайпера во время эвакуации детей из прифронтовой полосы. Об этом сообщили в МВД ДНР.
В городе Ясиноватая группа детей оказалась на линии соприкосновения между позициями вооруженных сил Украины и ДНР.
Для эвакуации детей из прифронтовой полосы была направлена группа сотрудников МВД самопровозглашенной республики. В ходе проведения мероприятий группа подверглась снайперскому обстрелу с украинских позиций. В результате погиб младший сержант полиции ДНР. Сотрудники МВД покинули территорию, не завершив эвакуацию детей.

«Важно отметить, что подобные инциденты, связанные с проникновением детей непосредственно на линию боевого разграничения со стороны территории, временно неподконтрольной ДНР, ранее происходили неоднократно и пресекались сотрудниками МВД ДНР», — отмечается в сообщении.

В МВД напомнили, что на линии соприкосновения действует режим прекращения огня, запрещающий применять любое оружие. В ведомстве указали, что украинская сторона в очередной раз проигнорировала не только минские договоренности, но и «нормы общечеловеческой морали».
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Ранее в среду, как сообщал «Рамблер», в народной милиции ДНР сообщили о минометном обстреле населенного пункта Ленинское в Донбассе.
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Армия , МВД
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