Украинские танки заправили топливом из России

Что касается запрета на российскую вакцину я могу ответить очень просто. Все же знают, что у нас украинские танки заправляются российским дизтопливом. У нас на боевое дежурство танки Украины, БТРы заправляются российским дизтопливом, — заявил Бойков в эфире телеканала «Наш».