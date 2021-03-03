Украинские танки заправили топливом из России

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что не понимает, почему Украина запрещает закупать вакцину от коронавируса российского производства, если даже украинские танки заправляются топливом из России.
Что касается запрета на российскую вакцину я могу ответить очень просто. Все же знают, что у нас украинские танки заправляются российским дизтопливом. У нас на боевое дежурство танки Украины, БТРы заправляются российским дизтопливом, — заявил Бойков в эфире телеканала «Наш».
После этого парламентарий задался вопросом, почему танки заправлять российским топливом можно, а российской вакциной прививать людей — нельзя.
Верховная рада в начале января одобрила закон о регистрации вакцин, который запрещает использование на Украине российских препаратов от коронавирусной инфекции. Депутаты поддержали инициативу, которая позволяет регистрировать привезённые на Украину вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке для экстренного применения.