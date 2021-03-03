Су-27 перехватил над Балтикой два бомбардировщика США

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Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем два бомбардировщика В-1В Lancer ВВС США . Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, воздушные цели, которые приближались к российской границе, обнаружили средства воздушного контроля.

Для опознавания воздушных объектов был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.