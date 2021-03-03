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Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика 

Российская Газета и ещё 9 1 час назад
Су-27 перехватил над Балтикой два бомбардировщика США
Фото: РИА НОВОСТИ
Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем два бомбардировщика В-1В Lancer ВВС США. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, воздушные цели, которые приближались к российской границе, обнаружили средства воздушного контроля.
Для опознавания воздушных объектов был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.
В НЦУО отметили, что летчики идентифицировали объекты как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Российский истребитель сопроводил американские "стратеги" над акваторией Балтики. Нарушения российской границы допущено не было. После того как бомбардировщики изменили курс и стали отдаляться от воздушной границы РФ истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского самолета был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Армия , НЦУО РФ , США
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