Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили 

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В будущем Т-14 «Армата» станет более грозным оружием, чем Т-90М «Прорыв». Сравнение танков для «Известий» провел директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов

Эксперт отметил, что Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», в частности, имеют одинаковый многослойный башенный модуль со 125-миллиметровым орудием. Михайлов уверен, что вторая машина, «боевая машина сегодняшнего дня», предвосхищает появление первой, «танка будущего».

В феврале газета, ссылаясь на источники в Минобороны России сообщила , что Т-14 «Армата» на поле боя будет использоваться в качестве штаба.