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Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили 

Lenta.ru 1 час назад
Российские «Прорыв» и «Армату» сравнили
Фото: РИА Новости
В будущем Т-14 «Армата» станет более грозным оружием, чем Т-90М «Прорыв». Сравнение танков для «Известий» провел директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Эксперт отметил, что Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», в частности, имеют одинаковый многослойный башенный модуль со 125-миллиметровым орудием. Михайлов уверен, что вторая машина, «боевая машина сегодняшнего дня», предвосхищает появление первой, «танка будущего».
В феврале газета, ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщила, что Т-14 «Армата» на поле боя будет использоваться в качестве штаба.
В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.
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Армия , Юрий Борисов , Александр Михайлов , Министерство обороны , газета "Известия"
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