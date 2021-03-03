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Москва

На Западе впечатлились «крутым воем» русских 

Мария Иванова 1 час назад
На Западе впечатлились «крутым воем» русских
Фото: ТАСС
Автор The Aviationist Давид Ченчиотти обратил внимание на видео полета российских Су-57 и заявил, что они издают «крутой воющий звук» благодаря двигателю.
На ролике запечатлены четыре истребителя Су-57, совершающие облет на малой высоте (скорее всего, во время парада Победы).

«Видео довольно интересно, так как позволяет услышать своеобразный звук реактивного двигателя самолета», — заявил Ченчиотти.

«Это фальшивка, все знают, что двигатели Су-57 звучат как гимн России», — написал в комментариях к ролику xcw4934.

«Это апокалиптический звук, но я не знаю, почему я продолжаю включать это видео снова и снова», — добавил Aljhon Maulas.

«Россия производит одни из самых сексуальных самолетов», — заявил The Primitive.

Как писал «Рамблер», ранее портал The National Interest рассказал о российской торпеде ВА-111 «Шквал», способной разгоняться до 370 километров в час. Издание подчеркнуло, что суперкавитационные торпеды — одно из самых разрушительных советских нововведений в торпедной технике, они на порядки быстрее своих аналогов.
Главным недостатком «Шквала» The National Interest назвал шум. Подлодку с такой торпедой будет легко обнаружить сразу после пуска. Однако это компенсируется тем фактом, что сама скорость торпеды оставляет совсем немного шансов для контрмер.
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Комментарии
Армия , The National Interest
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