Власти Армении намерены арестовать главу Генштаба

Им стало известно, что против военного возбуждено уголовное дело, однако издание не указывает его формулировку. При этом Гаспарян опубликовал заявление, в котором заверил, что не планирует покидать свой пост, иначе как по решению Конституционного суда Армении. «Генерал-полковник Оник Гаспарян продолжает свое служение родине и народу», — говорится в сообщении.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как вооруженные силы потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Позже к ним присоединились офицеры полиции.

На этом фоне Пашинян издал указ об отстранении от должности Гаспаряна, его поддержали сотрудники спецслужб. В свою очередь, президент страны Армен Саркисян дважды отказался подписать соответствующий акт премьер-министра. Он заявил , что кризис в стране должен быть улажен мирным путем, и пообещал направить документ на изучение в Конституционный суд.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. В свою очередь, Пашинян заявил, что чист перед народом.