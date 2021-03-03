На Западе новый российский танк назвали «монстром» 

Аналитик издания National Interest Марк Эпископос заявил, что новая версия российского танка Т-90 «смертоноснее» своих предшественников. Речь о танке Т-90М «Прорыв», который за выдающиеcя боевые характеристики журналист назвал «монстром», сообщает РИА Новости.

Эпископос подчеркнул, что Т-90М оснащён новой системой управления огнём, комплексом динамичной защиты «Реликт», улучшенной пушкой и более мощным двигателем. По его словам, российский танк после модернизации стал более опасным, «быстрым» и «живучим».

По данным издания, в Минобороны РФ планируют полностью перевести танковые войска на Т-90М к середине 2020-х годов. При этом Эпископос напомнил, что российские военные инженеры завершают реализацию еще более амбициозного и уникального проекта — танка Т-14 «Армата».

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинское издание Defense Express назвало обновленный британский танк Challenger 2 «убийцей» российского танка Т-14 «Армата». Преимущество иностранной боевой машине, по мнению журналистов, даёт новая 130-миллиметровая пушка. Для изготовления её ствола используется новая сталь, внутренняя поверхность хромируется.

По данным издания, объем зарядной камеры увеличен до 15 литров, что позволяет использовать больший заряд для получения более высокой начальной скорости снаряда и, следовательно, более высоких (якобы сразу на 50 процентов) характеристик бронепробиваемости. Именно поэтому пушка может уничтожать российские Т-14 «Армата» и тяжелые боевые машины пехоты Т-15, отметили журналисты.