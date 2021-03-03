Видео стрельбы десантников-артиллеристов 

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"Порядка 20 различных огневых задач выполнили артиллеристы рязанского парашютно-десантного полка тульского соединения ВДВ во время стрельб из самоходных орудий «Нона» под Рязанью. Расчеты установок должны были поразить мишени на дистанции до 12 километров.

Также была отработана стрельба прямой наводкой по укрепленным целям", — говорится в комментарии к видео.