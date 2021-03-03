Видео стрельб МРК «Углич» в Каспийском море 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео артиллерийских и зенитных стрельб малого ракетного корабля «Углич» Каспийской флотилии в Каспийском море.

"Экипаж малого ракетного корабля "Углич" Каспийской флотилии выполнил артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям в Каспийском море. Моряки уничтожили условного противника из артиллерийской установки А-190 "Универсал", 14,5-мм пулемётных установок МТПУ и зенитно-артиллерийских комплексов АК-630-2 "Дуэт", — говорится в комментарии к видеоролику.

МРК "Углич" — это малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», является первым серийным кораблём проекта.