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Видео процесса уничтожения химоружия в России 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
27 сентября 2018 года исполняется год с момента полного уничтожения запасов химического оружия в России.
В январе 1993 года в Париже государствами — членами ООН была открыта для подписания Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 3 сентября 1992 года. 21 марта 1996 года правительство РФ приняло федеральную целевую программу (ФЦП) "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". 2 мая 1997 года президент РФ Борис Ельцин подписал федеральный закон "Об уничтожении химического оружия". 5 декабря того же года Россия присоединилась к международной Конвенции, задекларировав около 40 тыс. тонн отравляющих веществ.
Армия , Видео , Борис Ельцин , ООН , Правительство РФ
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