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Москва

Внутреннее оборудование танков Т-72МС «Белый орел» показали на видео 

Российская Газета 2 часа назад
Танки Т-72МС "Белый Орел" российского производства приняли участие в съемках видеоролика министерства обороны Сербии, призывающего молодых людей поступать в военные училища.
Была продемонстрирована атака этих боевых машин, а также — впервые — элементы внутреннего оборудования. Как на самых новейших образцах, информация об обстановке на поле боя, состоянии узлов и агрегатов выводится на специальные мониторы.
Благодаря внедрению тепловизионных каналов прицеливания наводчик-оператор и командир теперь могут поражать противника ночью так же уверенно, как и днем. Имеется автомат сопровождения целей, значительно облегчающий выполнение боевых задач.
"Семьдесят вторые" этой модификации могут применять различные артиллерийские боеприпасы: подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, а также управляемое ракетное вооружение.
Для борьбы с воздушными объектами, вражеской пехотой, легкобронированными машинами служит башенная дистанционно-управляемая установка с 12,7-мм пулеметом.
В настоящее время эти танки являются самыми современными образцами тяжелой бронетехники в арсеналах балканского государства. Как сообщалось ранее, всего должно быть поставлено три десятка "Белых орлов".
Кроме Сербии, Т-72МС служат в сухопутных войсках Никарагуа, Лаоса, заинтересовались ими и военные других стран.
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Армия , Видео , Лаос , Никарагуа , Сербия
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