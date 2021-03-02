«Искандеры» прибыли в Подмосковье для подготовки к параду Победы 

"Для участия в параде были отобраны водители, являющиеся исключительно военнослужащими по контракту, которые суммарно преодолели на военной технике более 25 тыс. км, а также все военнослужащие прошли тщательный медицинский отбор и профессионально-психологическое тестирование", — заявили в ЗВО.