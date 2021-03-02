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«Искандеры» прибыли в Подмосковье для подготовки к параду Победы 

ТАСС 1 час назад
«Искандеры» прибыли в Подмосковье для подготовки к параду Победы
Фото: РИА Новости
Ракетные комплексы "Искандер" прибыли своим ходом из Ивановской области для подготовки к участию в параде Победы в Москве. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Ракетные комплексы "Искандер" гвардейской танковой армии Западного военного округа передислоцированы из Ивановской области в Московскую для участия в военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Уточняется, что восемь ракетных комплексов преодолели 400 км своим ходом под управлением водителей соединения.

"Для участия в параде были отобраны водители, являющиеся исключительно военнослужащими по контракту, которые суммарно преодолели на военной технике более 25 тыс. км, а также все военнослужащие прошли тщательный медицинский отбор и профессионально-психологическое тестирование", — заявили в ЗВО.

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Армия , Ивановская Область , Москва , Московская область
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